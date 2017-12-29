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الجمعة 29 ديسمبر 2017
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الصين ترفض اتهامات ترامب بشأن "الجرم المشهود"
رئيس الأركان اليمني: الجيش نجح في كسب شرائح كبيرة من المواطنين داخل صنعاء
قتلى بـ"هجوم إرهابي" على كنيسة "مار مينا" في حلوان جنوبي القاهرة
بين السد العالى والضبعة.. جسور من الشراكة المصرية الروسية
واشنطن بوست: البيت الأبيض يبحث تغييرات داخلية وسط مخاوف من صعوبات سياسية في 2018
مصدر أمنى: إحباط هجوم مسلح على كنيسة بحلوان ومقتل أحد منفذيه
معهد إعداد القادة بحلوان يوقع برتوكول تعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية
منع سفن كورية شمالية من الرسو بأي مرفأ بالعالم
الأزهر ينعي شهداء الحادث الإرهابي بشمال سيناء ويؤكد على دعمه لقوات الجيش والشرطة
ترامب ينتقد اعتذار مجلة سخرت من هيلاري كلينتون
الصين ترفض اتهامات ترامب بشأن "الجرم المشهود"
رئيس الأركان اليمني: الجيش نجح في كسب شرائح كبيرة من المواطنين داخل صنعاء
قتلى بـ"هجوم إرهابي" على كنيسة "مار مينا" في حلوان جنوبي القاهرة
بين السد العالى والضبعة.. جسور من الشراكة المصرية الروسية
واشنطن بوست: البيت الأبيض يبحث تغييرات داخلية وسط مخاوف من صعوبات سياسية في 2018
مصدر أمنى: إحباط هجوم مسلح على كنيسة بحلوان ومقتل أحد منفذيه
معهد إعداد القادة بحلوان يوقع برتوكول تعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية
العرب
قرقاش: الاحتجاجات في مدن إيرانية فرصة للمراجعة العاقلة
مقتل قيادي حوثي و 5 من مرافقيه خلال مواجهات مع الجيش اليمني في البيضاء
القوات العراقية تعتقل أحد عناصر «داعش» هارب من مدينة الموصل
الجيش اليمني يسيطر على مديريتي نعمان وناطع في محافظة البيضاء
«الوطن» الإماراتية: النظام القطري يستنفد كل ألاعيبه ومحاولاته للتسويف
«العربية»: ميليشيا الحوثي تفرض التجنيد الإجباري بمحافظة ذمار
«اليوم» السعودية : القيادات الحوثية تتساقط واحدا تلو الآخر
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المتحدث العسكري: مقتل 3 تكفيريين واستشهاد ضابط و5 مجندين فى انفجار عبوة ناسفة بالعريش
الرئيس السيسي يوجه بالتنسيق بين الوزارات والأجهزة المعنية لتأمين الملاحة بنهر النيل
السفارة المصرية بالأردن تنقل جثمان المواطن 'علي السيد' إلى أرض الوطن
وزير الخارجية يتوجه إلى الإمارات في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين
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سقوط طائرة تدريب سودانية في بورتسودان بسبب عطل فني
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السودان وكوريا الجنوبية يبحثان سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين
وزير الأوقاف السوداني يؤكد أن بلاده تكفل حرية العبادة والمعتقدات بمقتضى الدستور والقانون
العالم
بوتين يؤكد: هجوم سان بطرسبرغ إرهابي
الكرملين يدعو إلى تعزيز التعاون بين روسيا وأمريكا بشأن سوريا
التحالف الدولي يكشف عدد الدواعش المتبقين في سوريا والعراق
الجارديان: زعيمة ميانمار تتجنب مناقشة قضايا اغتصاب فتيات الروهينجيا مع مسئولة أممية
رياضة
تحطيم كين لرقم ميسي يتصدر عناوين الصحف الإسبانية
"النني" يتضامن مع طفل سوري استشهدت والدته وفقد عينيه
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هاري كين يحتفل مع لاعبى توتنهام بلقب الهداف التاريخى للبريميرليج
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أول متبرع.. سائح أجنبى يقدم ألف دولار للمتحف المصرى الكبير
متاحف وزارة الآثار تستعد لاستقبال الزائرين في إجازة منتصف العام
أبرزها «طلعة القرافة».. خبير آثار يكشف التقاليد الفرعونية للاحتفال بعيد رأس السنة
غدا.. اتحاد كتاب مصر يعقد مؤتمر «اللغة العربية وتحديات العصر»
فنون
«الحياة»: نعمل على وضع اللمسات النهائية لخريطة البرامج الجديدة
بعد نجاح عرضها في السعودية.. طلعت زكريا لـ«الأهرام العربي»: «سيبوني أغني»" قريبا في هلا فبراير
الحصاد السينمائي العالمي لعام 2017
الجمهور المصري على موعد مع الفيلم المغربي «لحاجَات»
منوعات
عائلة تتلقى فاتورة كهرباء بمليارات الدولارات
العالم يتلألأ مع زينة الأعياد.. انطلاق احتفالات الكرة الأرضية بالكريسماس بالغربي
عشرات آلاف اليابانيين يزورون قصر الإمبراطور احتفالا بعيد ميلاده الـ84
الزواج.. المغامرة الأخيرة للأمير هارى.. ماركل تحطم التقاليد الملكية
مقالات
عام الحسم على الأبواب
د. حسن أبوطالب
محطات 2017 .. إشارات 2018
أسامة سرايا
عام الحصاد
عبدالله حسن
صلاة الجواسيس في مسجد« أبي ميلز»
أحمد عطا
العام الجديد بين اليأس والأمل
د. هادى اليامى
تغيير رقعة الشطرنج فى 12 شهراً
نبيل شرف الدين
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القائم بأعمال رئيس الوزراء يقرر تشكيل لجنة لتوظيف مصابي الثورة والعمليات الحربية والأمنية
ضربات جديدة للرقابة الإدارية المصرية لاستئصال جذور الفساد
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تقرير: الصين تزيح أمريكا وتتربع على عرش القوى الاقتصادية بحلول 2032
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وزير التعليم العالى: من الضرورى تبنى دراسات ميدانية دقيقة لاحتياجات سوق العمل العربى
رئيس جامعة بني سويف يقرر تأخير الامتحانات ساعة لسوء الأحوال الجوية
د. على مؤنس لـ«الأهرام العربي»: على وسائل الإعلام التحذير الدائم من طرق نقل عدوى «فيروس سى»
غدا.. انطلاق فعاليات مؤتمر «الأهرام 2025.. مؤسسة إعلامية ذكية متكاملة»
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السبت.. «عطا» ضيف برنامج «Cairo Local Time» على Nile TV
عبدالله حسن: الرئيس السيسي أنقذ مصر من مؤامرة
«وكالة أنباء البحرين» تشيد بـ«الأهرام العربي» لدورها فى دعم رؤية المملكة 2030
رشوان: المقدمات التى استندت عليها مذكرة الكونجرس بشأن الأقباط فاسدة وبلا دليل
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نقلة نوعية كبيرة فى مجالات عديدة.. الضبعة.. حلـــم يتحقق
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